Ветеран рассказал о масштабе битвы под Прохоровкой в ответ на слова немецкого журналиста

Снести памятник героям Курской дуги — такое требование неожиданно раздалось сегодня из Германии. Переписать историю Второй Мировой предлагает авторитетная немецкая газета Die Welt. Ее автору, историку и журналисту Свену Келлерхофу мозолит глаза мемориал Победы под Прохоровкой.

Мемориал представляет из себя звонницу, которая символизирует не только память о Победе, но и память по погибшим. Причем не только в конкретной битве на этом поле, а в нескольких войнах, даже против Наполеона. И еще один штрих — скандал разгорелся накануне очередной годовщины танковой битвы века. Ее дата — 12 июля 1943-го. Но вот историк Келлерхоф уверяет, что радоваться нечему: Красная армия бой не выиграла, легендарное танковое сражение было не массовым, и, скорее, «атака советских камикадзе» в которой Вермахт потерял всего пять машин, а советская армия — 235. На чем основаны эти выводы? На неких старых фотоснимках, на которых толком ничего не разобрать. При этом автор статьи делает безаппеляционные выводы.

«„Победа» Красной Армии была фактически поражением. На самом деле этот памятник должен был быть немедленно снесен. Потому, что последние иссследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения», — заявляет Келлерхоф.

Самые мягкие и цензурные оценки этой статьи: ложь, бред сумасшедшего, попытка ревизии итогов войны. Не первая, и, надо быть готовым, не последняя. В Российской Госдуме, Совете Федерации, Военно-историческом обществе однозначно осудили публикацию. Но самым ценным в этой истории мы считаем ответ ветеранов Курской дуги, которые, несмотря ни на что, съезжаются в Прохоровку, помянуть однополчан.

«Столкнулись две танковые группы в количестве танков порядка 1200 единиц, хотя немцы не ожидали такого количества танковых войск. Наши танковые войска в этом Прохоровском сражении выиграли», — рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Рязанцев.

Российские историки пригласили немецкого коллегу приехать на Прохоровское поле. И своими глазами увидеть архивные материалы, а также поговорить с ветеранами и местными жителями, которые до сих пор помнят, как рвались снаряды, как дрожала земля во время самого масштабного в истории встречного танкового боя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как историки отреагировали на слова журналиста Келлерхофа о бое под Прохоровкой.