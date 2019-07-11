Когда в Петербург вернется летняя погода

Летняя погода вернется в Петербург только в третьей декаде июля. Об этом в беседе с газетой «Петербургский дневник» рассказал главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, сейчас над Северной столицей царит атмосферный фронт. Именно вместе с ним пришли дожди и похолодание.

«Карта осадков очень „пятнистая“: на севере города, в районе Мурино и Парашютной улицы, осадков уже выпало около 30% от месячной нормы — это примерно 20-24 миллиметра», — сказал Колесов.

Однако, если говорить о по-настоящему летней погоде, то ее стоит ожидать не ранее третьей декады июля. Хоть и атмосферный фронт покидает Петербург, но северные ветра пока никуда не деваются. Так что в ближайшие дни столбик термометра не поднимется выше 16 градусов, отметил синоптик.

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