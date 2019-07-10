Грозовой апокалипсис в Перми сняли на видео

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За считанные минуты город в Прикамье накрыл сильный ливень с ураганным ветром.

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Фото, видео : ВКонтакте @podslushanoperm, @vikiperm, URA.RU ‏

Тема:
Погода 3873

Жители Перми запечатлели наступление грозового фронта в среду, 10 июля.

В социальных сетях опубликованы живописные кадры, на которых видно, как стихия буквально накрывает уральский город. Непроглядная завеса из ливня и порывистого ветра опустилась на городские улицы, оставив после себя поваленные деревья и перевернутые легкие конструкции.

Очевидцы сообщают о нескольких поврежденных автомобилях и обрывах линий электропередачи. Данные о пострадавших пока не поступали. Последствия проделок небесной канцелярии ликвидируют сотрудники МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощном граде в Воронеже, который парализовал движение на дорогах.

Грозовой апокалипсис в Перми сняли на видео

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Тема:
Погода 3873
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