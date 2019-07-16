Температурный рекорд! В Вологодской области похолодало до нуля градусов

Погода в российских регионах бьет вековые рекорды. В Вологодской области температура воздуха в июле впервые за 100 лет опустилась до нуля градусов. Это ниже отметки 1912 года, когда в регионе было всего плюс два. Как пояснили синоптики, большая часть севера и центра России находится под воздействием холодных масс. Аномальные температуры и ухудшение погоды ожидаются в десятках регионов.

В Краснодарском крае и Ростовской области спасатели перешли в режим повышенной готовности. Там 16 июля ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер до 22 метров в секунду. В реках может подняться уровень воды.

К чему это приводит уже увидели жители Севастополя. Там ливнями затопило центральные улицы. Автомобилистам и пешеходам приходится передвигаться вплавь. Туристы отмечают, что на побережье Крыма на этой неделе не характерная для региона прохладная погода.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, когда, по данным синоптиков, ждать солнца и жары в России.