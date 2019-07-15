«Лето, ау!» — синоптики рассказали, когда ждать солнца и жары в России

, 12:04 Эфирная новость 160

В Центральной России долгое время прохладно, но в Гидрометцентре успокаивают — лето скоро.

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Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Пятый канал

Тема:
Погода 3881

Юг России накрыл мощный циклон. В эпицентре оказался город Волгодонск Ростовской области. Там выпал град размером в перепелиное яйцо. Разбиты стекла домов, повреждены машины, побит урожай. Град был настолько мощным, что на газонах с зеленой травой за считанные минуты выросли настоящие сугробы. При этом большую часть города затопило: автолюбителям пришлось передвигаться по дорогам по капот в воде.

Между тем в Гидрометцентре рассказали, когда в центральную Россию придет настоящее лето. По данным синоптиков потепление начнется уже в понедельник, 15 июля. Температура воздуха в некоторых регионах прогреется на пять-семь градусов выше нормы. Но уже в среду Центральную часть страны вновь накроют дожди. 30-градусная жара придет лишь к концу месяца.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Северной столице мерзнуть тоже осталось недолго. 

Тема:
Погода 3881
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