Погода в российских регионах бьет новые рекорды. В Вологодской области, этой ночью температура воздуха впервые за 100 лет опустилась до нуля градусов.

Как пояснили синоптики, большая часть России сейчас находится под воздействием арктических циклонов. Они принесли не только похолодание, но и обильные осадки. В Краснодарском крае и Ростовской области ожидают мощные ливни и шквалистый ветер.

Ураган на себе уже ощутили жители Севастополя. Всего за два часа там выпала половина месячной нормы осадков. Под водой оказались улицы и дворы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, через несколько часов ураган и шквалистый ветер разбушевались в Сочи. Над Черным морем очевидцы даже заметили смерч. Новость последних минут - непогода накрыла и Москву.