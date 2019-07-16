Холодное лето Вологодской области — температура опустилась до нуля

, 19:09 Эфирная новость 19

Большая часть России в июле 2019 года находится под воздействием арктических циклонов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Pulati / www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Погода 3886

Погода в российских регионах бьет новые рекорды. В Вологодской области, этой ночью температура воздуха впервые за 100 лет опустилась до нуля градусов.

Как пояснили синоптики, большая часть России сейчас находится под воздействием арктических циклонов. Они принесли не только похолодание, но и обильные осадки. В Краснодарском крае и Ростовской области ожидают мощные ливни и шквалистый ветер.

Ураган на себе уже ощутили жители Севастополя. Всего за два часа там выпала половина месячной нормы осадков. Под водой оказались улицы и дворы. 

Как сообщал ранее 5-tv.ru, через несколько часов ураган и шквалистый ветер разбушевались в Сочи. Над Черным морем очевидцы даже заметили смерч. Новость последних минут - непогода накрыла и Москву

Тема:
Погода 3886
16 июл
Видео: Москву накрыла гроза с градом
16 июл
Масштабный шторм накрыл Сочи — видео с места
16 июл
Видео: Люди гибнут от наводнений в Южной Азии, а во Франции наступила засуха
16 июл
Температурный рекорд! В Вологодской области похолодало до нуля градусов
15 июл
«Лето, ау!» — синоптики рассказали, когда ждать солнца и жары в России
14 июл
Синоптики сообщили, когда в Центральную Россию вернется летняя погода
14 июл
На штат Луизиана обрушился мощный ураган Барри
14 июл
Мощный ливень с градом обрушился на Ростовскую область — видео
11 июл
Жители нескольких регионов России снова пострадали от ударов стихии — видео
11 июл
Когда в Петербург вернется летняя погода

Читайте также

+21° Днём +21°
Ночью +10°
62.81
-0.02 70.68
-0.18
«Думать вредно»: Астрологи рассказали, какие знаки зодиака морочат себе голову

Последние новости

19:32
«Ответка Куперу!» Пережившая разрыв Шейк поделилась сексуальным фото
19:21
Сын депутата от партии Порошенко помочился на надпись «Я люблю Украину»?
19:14
Ирина Пегова попросила не комментировать ее беременность — фото
19:09
Холодное лето Вологодской области — температура опустилась до нуля
19:01
«Мисс Москва» побаловала экс-короля Малайзии сладеньким — фото
18:43
«Думать вредно»: Астрологи рассказали, какие знаки зодиака морочат себе голову

Сейчас читают

«Хотите убить меня?!» Волочкова взбесилась из-за обвинений в алкоголизме
Почему Федосеева-Шукшина внезапно переписала на Алибасова московскую квартиру?
«Что вы творите?!» 33-летнюю Пелагею заподозрили в изменении внешности

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги