Актриса Инна Чурикова упала не на сцене, а с нее, говорят зрители спектакля

, 23:15 Фото 181

Народная артистка СССР получила травму, играя в спектакле в театре «Русская песня» 18 июля.

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Фото, видео : РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Госпитализация Инны Чуриковой 7

Народная артистка СССР Инна Чурикова была госпитализирована после падения со сцены театра «Русская песня» в Москве. Об этом в социальных сетях пишут очевидцы произошедшего — зрители, которые находились в зале во время спектакля.

«Друзья, сегодня мы побывали на великолепном спектакле „Старая дева“. В главных ролях легендарные актеры, Татьяна Васильева, Александр Михаилов и непревзайденная Инна Чурикова. Выше всяких похвал, кланяюсь до земли. К сожалению Инна Михайловна оступилась и упала со сцены, я молю господа чтобы с ней все было хорошо», — написала Анастасия Хорошевская.

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По словам супруга актрисы Глеба Панфилова, актриса получила травму и сейчас звезду театра и кино везут в НИИ имени Склифосовского. Как произошло падение в интервью ТАСС рассказал актер Александр Михайлов, который играл в спектакле вместе с Инной Чуриковой.

«Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала. Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована», — отметил Михайлов.

Позже супруг актрисы Глеб Панфилов прокомментировал обстоятельства травмирования актрисы.

Тема:
Госпитализация Инны Чуриковой 7
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