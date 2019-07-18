Актриса Инна Чурикова упала не на сцене, а с нее, говорят зрители спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова была госпитализирована после падения со сцены театра «Русская песня» в Москве. Об этом в социальных сетях пишут очевидцы произошедшего — зрители, которые находились в зале во время спектакля.
По словам супруга актрисы Глеба Панфилова, актриса получила травму и сейчас звезду театра и кино везут в НИИ имени Склифосовского. Как произошло падение в интервью ТАСС рассказал актер Александр Михайлов, который играл в спектакле вместе с Инной Чуриковой.
Позже супруг актрисы Глеб Панфилов прокомментировал обстоятельства травмирования актрисы.