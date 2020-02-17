В театре «Ленком» прокомментировали информацию о госпитализации Инны Чуриковой
О том, что 76-летняя актриса вновь попала в больницу, сообщили позвонившие ей журналисты.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova, АГН Москва, Komsomolskaya Pravda, Genrietta Peryan
В театре «Ленком» опровергли появившуюся ранее информацию о госпитализации Инны Чуриковой.
«Это уже становится невыносимым — сочиняют, что хотят. У Инны Михайловны чуть поднялось давление, и она сама съездила к своему врачу. Только что с ней разговаривал — сейчас Инна Михайловна дома, чувствует себя хорошо, все в порядке», — сказал РИА Новости директор театра Марк Варшавер.
О том, что 76-летняя народная артистка СССР снова оказалась в больнице, во второй половине дня в понедельник сообщил интернет-портал Teleprogramma.pro, корреспонденты которого позвонили Чуриковой, чтобы узнать для готовящейся статьи размер ее пенсии. Однако актриса сказала, что не может говорить, потому что находится в клинике. При этом голос у Инны Михайловны, как пишет издание, был усталый, хотя на вопрос о самочувствии она ответила, что все нормально.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, летом 2019 года Инна Чурикова провела почти месяц в больнице после падения со сцены во время спектакля «Старая дева», у артистки был диагностирован перелом ребер.
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