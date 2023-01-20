Показатели зашкаливали: перед смертью у Чуриковой заподозрили опасную болезнь

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 106

Инна Чурикова могла оказаться в больнице перед смертью из-за результатов анализов на онкологию

Показатели зашкаливали: перед смертью у Чуриковой заподозрили опасную болезнь

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

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Тема:
Госпитализация Инны Чуриковой

Народная артистка СССР внезапно оказалась на больничной койке почти сразу после Нового года. Но о госпитализации ее родные договорились еще в 2022-м.

До сих пор точно неизвестно, от чего скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. За десять дней до смерти она внезапно оказалась в Боткинской больнице из-за резко ухудшившегося самочувствия. Знаменитости было 79 лет. Но, как стало известно «МК», решение о госпитализации актрисы ее родные приняли еще в конце прошлого года. Поводом послужили плохие результаты анализов, сигнализирующие о возможном раке.

Оказалось, у Чуриковой сильно были повышены онкомаркеры, косвенно подтверждающие наличие в организме опухоли. Так, показатель антигена СА-125 составил 292 при норме до 35, антигена СА-15.3 — 56,1 (при норме до 31,3 — Прим. ред.), раково-эмбрионального антингена — 11,43 (при норме до 5 — Прим. ред.). Также выяснилось, что организм актрисы сильно обезвожен.

По этим завышенным показателям медик не может заключать, что у человека рак. Но это повод задуматься о здоровье, объяснил врач лабораторной диагностики Максим Соловьев.

«У пациента явно идет воспалительный процесс. Это может быть и почечная недостаточность, и печеночная недостаточность, и что-то еще. В любом случае такой больной нуждается в срочной госпитализации», — отметил он.

Именно так и сделали близкие. Но спасти врачам актрису не удалось. Прощание с легендой советского и российского кино прошло в Храме Христа Спасителя. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Инны Чуриковой и Глеба Панфилова длиной в полвека.

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