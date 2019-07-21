Видео: Владимир Зеленский показал ржавый ракетный крейсер «Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть видеоролик, на котором демонстрирует ужасное состояние ракетного крейсера «Украина», сообщает «Экономика сегодня».

На кадрах видно, что недостроенное в 1996 году из-за отсутствия денег судно основательно проржавело. Основные узлы и вооружение корабля находятся в удручающем состоянии и абсолютно не боеспособны.

Владимир Зеленский совместно с министром обороны Украины Степаном Полтораком провел осмотр крейсера снаружи и внутри. По результатам «обследования», глава военного ведомства рекомендовал президенту Незалежной начать частичный демонтаж судна.

Ракетный крейсер «Украина» входит в состав Военно-морских сил Украины. С 1990 года, после спуска на воду, находится на территории Николаевского судостроительного завода в недостроенном состоянии. В 2017 году бывший лидер Незалежной Петр Порошенко принял решение о демонтаже оборудования и продаже недостроенного крейсера на лом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в партии Зеленского определились с кандидатурой спикера новой Рады.