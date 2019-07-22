Киев намерен осложнить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк назвал «спланированной провокацией» выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей и заявил о намерении ее прекратить, пишут «Известия».

«Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений», — заявил глава СНБО.

По его словам, Киев рассматривает возможность введения санкций по национальному признаку.

17 июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому получить российское гражданство могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе на подконтрольных Киеву территориях.

В апреле процедура получения паспорта РФ была упрощена в саморовозглашенных ДНР и ЛНР. Российский лидер подчеркнул, что это решение носит исключительно гуманитарный характер.