Советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев в эфире телеканала ATR заявил, что Киев вполне допускает возможность внесения в текст конституции страны пункта о «национальной автономии» в Крыму, сообщает «Экономика сегодня».

По его словам, в настоящий момент уже функционирует так называемый прообраз комитета парламента «по оккупированным территориям», имеющий подразделения по Крыму и Донбассе. Никита Потураев подчеркнул, что в нем поддерживают вопрос создания «крымской национальной автономии».

Помимо прочего, советник Владимира Зеленского отметил, что в момент распада Российской империи в начале XIX века Незалежная имела союзнические отношения с Крымским ханством.

« Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое. Считать Крым турецкой колонией неправильно — это абсолютно искусственный, вымышленный, пропагандистский дискурс. Кто сказал, что пропаганда родилась во время Первой мировой войны — ерунда, она родилась столетиями раньше, когда нужно было оправдать абсолютно незаконный территориальный захват. Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого », — напомнил Никита Потураев.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым временно оккупированной территорией Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник Зеленского рассказал о «размене» Крыма на Донбасс.