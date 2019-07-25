Советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев в эфире телеканала ATR заявил, что Киев вполне допускает возможность внесения в текст конституции страны пункта о «национальной автономии» в Крыму, сообщает «Экономика сегодня».
По его словам, в настоящий момент уже функционирует так называемый прообраз комитета парламента «по оккупированным территориям», имеющий подразделения по Крыму и Донбассе. Никита Потураев подчеркнул, что в нем поддерживают вопрос создания «крымской национальной автономии».
Помимо прочего, советник Владимира Зеленского отметил, что в момент распада Российской империи в начале XIX века Незалежная имела союзнические отношения с Крымским ханством.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник Зеленского рассказал о «размене» Крыма на Донбасс.