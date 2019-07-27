В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в беседе с РИА Новости отреагировал на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров. По его мнению, подобную инициативу нужно только приветствовать.

« Если такая инициатива появилась, то это очень позитивные вещи и их нужно приветствовать. Налаживание отношений — это нормальное явление. Психология граждан Украины меняется в сторону мирного решения вопроса. Возобновление железнодорожного сообщения с Крымом, прежде всего, выгодно самой Украине, так как это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до крымских курортов », — сказал Ефим Фикс.

При этом политик выразил уверенность, что Незалежная вряд сможет возобновить железнодорожное сообщение в ближайшее время. Для этого, как минимум, необходимо восстановить разобранные пути в Херсонской области.

« Для того, чтобы эту задачу решить, нужно принять не только политическое решение, но и восстановить железнодорожную ветку в Херсонской области (граничит с Крымом — Прим. ред.), которую они разобрали. А это в условиях нищего бюджета Украины не так просто все сделать. Посмотрим, как отреагирует администрация Зеленского и новоизбранный парламент Украины на запрос общества, сможет ли пойти на встречу своим гражданам, которые вынуждены ходить через границу пешком », — отметил Ефим Фикс.

Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Ее автор — бывший житель Севастополя, который уехал с полуострова после воссоединения с РФ. Свое предложение он обосновал тем, что добираться в Крым в настоящее время долго и дорого.

Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все рельсы на Крымском мосту уложены. Две бригады строителей торжественно соединили железнодорожные пути со стороны Керчи и Тамани под сводом арки.