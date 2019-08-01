Пропавшие после шторма в Белом море десять туристов найдены невредимыми

Все десять туристов из Петербурга, отправившиеся в путешествие на байдарках в акваторию Белого моря, и связь с которыми отсутствовала несколько дней, обнаружены. В настоящее время их эвакуируют на вертолете в населенный пункт Сумский Посад, передает ТАСС.

Десять туристов из Петербурга пропали в Онежском заливе Белого моря после шторма. Изначально группа вышла на катере к острову Бережной Сосновец, откуда должна была проследовать на байдарках к островам Бережной Боршовец, Кутульда, Кондостров, а затем вернуться на катере в село Нюхча.

При этом путешественники не встали на учет в МЧС, пренебрегая своей безопасностью. О приближающемся шторме им было известно, однако 29 июля — в день предполагаемого завершения маршрута они на связь не вышли. Среди них также был 15-летний подросток.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото автомобилей, на которых петербуржцы приехали в Сумский Посад.