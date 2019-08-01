Видео: Синоптики предупредили россиян об аномальных холодах в августе

, 9:59 Эфирная новость 198

В Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним значениям.

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Фото, видео : ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

Тема:
Погода 3926

В Гидрометцентре предупреждают об аномально холодном августе. Как минимум еще неделю в Центральном, Приволжском и Северо-Западном округах температура будет на 5-10 градусов ниже нормы. А вот в Сибири последний летний месяц наоборот, окажется теплее обычного, рассказал «Российской газете» заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

В Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае и Приморье ожидают повышения температуры. К слову, июль разочаровал жителей центральных регионов, так как стал одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ни в коем случае, согласно приметам, нельзя делать 1 августа.

Тема:
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