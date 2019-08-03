Российские военные сняли на видео уничтожение артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ разместило в сети видео, на кадрах которого зафиксировано нанесение точечных ударов по позициям террористов в Сирии. На роликах, снятых с беспилотных летательных аппаратов в провинции Идлиб, показаны авиаудары по объектам и скоплениям боевиков.

На одном из роликов видно, как происходит поражение с воздуха пикапа террористов с реактивной установкой залпового огня организации «Хайят тахрир аль-Шам»*. Другое видео демонстрирует ликвидацию самоходного артиллерийского орудия и укреплений незаконных вооруженных формирований на севере Хамы.

Дату и время нанесения ударов по позициям боевиков в Минобороны РФ не уточнили.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики в Сирии готовятся к наступлению в зоне деэскалации.

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