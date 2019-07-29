Минобороны РФ: боевики в Сирии готовятся к наступлению в зоне деэскалации

, 22:14 Эфирная новость 23

По данным российского оборонного ведомства, ведется активная переброска сил.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : dpa/picture-alliance / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4287

Боевики в Сирии скрытно перебрасывают силы в зону деэскалации «Идлиб», усиленно готовятся к наступлению. Об этом в понедельник, 29 июля, заявили в Минобороны РФ.

По данным разведки, бандформирования довольно хорошо оснащены техникой и вооружением иностранного производства, в том числе реактивными системами залпового огня. Российская авиация наносит точечные удары по объектам террористов. В Минобороны сообщили и о том, что американские военные на подконтрольной территории в Эт-Танфе готовят крупную вооруженную группировку.

«Общая численность боевиков достигает двух тысяч семисот человек. Часть боевиков, прошедших подготовку в Эт-Танфе, перебрасывается вертолетами ВВС США в Заевфратье. Наиболее подготовленные диверсанты направляются на подконтрольные правительственным войскам территории для дестабилизации обстановки и недопущения укрепления там позиций правительства Сирии», — заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Рудской.

На северо-востоке страны американцы создали еще один лагерь беженцев подобный «Рукбану». Там содержатся 75 тысяч человек. В основном — женщины и дети. Вопреки всем призывам дипломатов и представителей гуманитарных миссий, США даже не пытаются решать проблемы выживания этих людей. Американские представители в Сирии заняты разграблением нефтяных объектов и месторождений, которые принадлежат законному правительству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об увеличении Вашингтоном в Сирии состава частных военных компаний до четырех тысяч человек на фоне вывода войск из арабской республики.

Тема:
Война в Сирии 4287
21 июл
Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипотношений между странами
19 июл
В Сирии возродили кожевенное производство
17 июл
Захарова о росте числа наемников США в Сирии: «Действуют интересно»
17 июл
Небесные асы — 17 июля День рождения морской авиации ВМФ России
13 июл
Боевики в Сирии подорвали самодельную бомбу на пути патруля ВС РФ
12 июл
Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии
12 июл
В Сирии по крупицам восстанавливают древнюю Пальмиру — репортаж
10 июл
В Германии потеряли след 160 террористов, воевавших в Сирии
10 июл
По законам мирного времени: в Сирии восстановили форелевую ферму
10 июл
В Сирии взорвавшаяся мина унесла жизни семерых детей — видео

Читайте также

+13° Днём +17°
Ночью +8°
63.52
0.39 70.64
0.33
Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Последние новости

22:22
Внучка Алисы Фрейндлих показала фото с новорожденной малышкой
22:14
Минобороны РФ: боевики в Сирии готовятся к наступлению в зоне деэскалации
22:05
«Еще не родила!»: Невеста Тимати развеяла мифы вокруг своей беременности
21:56
Ученые предрекают в России смену «климатических эпох»
21:42
На Украине планируют создать русскоязычный телеканал для «борьбы за умы»
21:33
«Гениально»: Сидящая на унитазе и в полотенце Лобода восхитила фанатов — фото

Сейчас читают

«Шрамов не видно!»: Модель удалила соски для публикаций снимков в Instagram — фото
«Сочненько»: Дарья Пынзарь похвасталась результатами диеты — видео
«Гениально»: Сидящая на унитазе и в полотенце Лобода восхитила фанатов — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги