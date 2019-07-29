Минобороны РФ: боевики в Сирии готовятся к наступлению в зоне деэскалации

Боевики в Сирии скрытно перебрасывают силы в зону деэскалации «Идлиб», усиленно готовятся к наступлению. Об этом в понедельник, 29 июля, заявили в Минобороны РФ.

По данным разведки, бандформирования довольно хорошо оснащены техникой и вооружением иностранного производства, в том числе реактивными системами залпового огня. Российская авиация наносит точечные удары по объектам террористов. В Минобороны сообщили и о том, что американские военные на подконтрольной территории в Эт-Танфе готовят крупную вооруженную группировку.

«Общая численность боевиков достигает двух тысяч семисот человек. Часть боевиков, прошедших подготовку в Эт-Танфе, перебрасывается вертолетами ВВС США в Заевфратье. Наиболее подготовленные диверсанты направляются на подконтрольные правительственным войскам территории для дестабилизации обстановки и недопущения укрепления там позиций правительства Сирии», — заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Рудской.

На северо-востоке страны американцы создали еще один лагерь беженцев подобный «Рукбану». Там содержатся 75 тысяч человек. В основном — женщины и дети. Вопреки всем призывам дипломатов и представителей гуманитарных миссий, США даже не пытаются решать проблемы выживания этих людей. Американские представители в Сирии заняты разграблением нефтяных объектов и месторождений, которые принадлежат законному правительству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об увеличении Вашингтоном в Сирии состава частных военных компаний до четырех тысяч человек на фоне вывода войск из арабской республики.