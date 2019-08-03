На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса

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По данным военного прокурора Анатолий Матиоса, российское гражданство получили более 13 тысяч человек.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Река, YouTube / Радіо НВ

Тема:
Украинский кризис 91

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире радиостанции «Новое время» заявил о проведении допросов граждан страны, которые обратились за получением российского гражданства. По данным прокурора, паспорта РФ получили более 13 тысяч украинцев. Их значительная часть уже идентифицирована.

Андрей Матиос отметил, что в настоящий момент устанавливаются все граждане, которые приобрели российское гражданство.

«Имея все данные, мы провели допросы таких людей, которые обратились за получением российских паспортов, уже на нашей подконтрольной территории, когда они приезжали за пенсией или другими своими потребностями», — заявил Анатолий Матиос.

Украина ввела ограничения на въезд для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет в ноябре 2018 года. Президент РФ Владимир Путин тогда отметил, что Москва не будет предпринимать ответных мер, а наоборот, упросит для граждан Незалежной процедуру получения гражданства.

Глава российского государства в декабре 2018 года подписал закон, дающий право президенту определять категории граждан, которые смогут получать паспорт РФ по упрощенной процедуре. В апреле 2019 года вступил в силу указ Владимира Путина в отношении жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, где уже через несколько дней открылись первые центры выдачи.

Комментируя возмущение Киева, российские власти подчеркнули, что данный вопрос имеет исключительно гуманитарную направленность.

Позднее возможность получить гражданство РФ по упрощенной схеме стала доступна для всех проживающих на территории Донецкой и Луганской областей. Офис президента Украины отреагировал на эту новость «с грустью и негодованием».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса.

Тема:
Украинский кризис 91
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