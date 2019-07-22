Москва ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что РФ продолжит выдачу российских паспортов жителям Донбасса, которых Киев оставил без поддержки.

Сенатор отметил, что на анонсированные главой СНБО Александром Данилюком санкции за паспортизацию жителей ДНР и ЛНР в Москве подготовят ответ. Морозов добавил, что Россия вправе предоставлять особый режим получения гражданства для жителей любой другой страны мира.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил о необходимости противодействия выдаче паспортов РФ жителям юго-востока Украины. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 июля.