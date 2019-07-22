Москва ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса

, 12:30 27

В Софете Федерации прокомментировали заявление главы СНБО Александра Данилюка.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Тема:
Украинский кризис 75

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что РФ продолжит выдачу российских паспортов жителям Донбасса, которых Киев оставил без поддержки.

Сенатор отметил, что на анонсированные главой СНБО Александром Данилюком санкции за паспортизацию жителей ДНР и ЛНР в Москве подготовят ответ. Морозов добавил, что Россия вправе предоставлять особый режим получения гражданства для жителей любой другой страны мира.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил о необходимости противодействия выдаче паспортов РФ жителям юго-востока Украины. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 июля. 

Тема:
Украинский кризис 75
22 июл
Киев намерен осложнить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
21 июл
На Украине стартовали досрочные выборы в Верховную Раду
21 июл
Видео: Владимир Зеленский показал ржавый ракетный крейсер «Украина»
21 июл
«Дочку ранили»: Жители Первомайска рассказали об артобстреле — видео
20 июл
В ДНР заявили о появлении под Горловкой артиллерии ВСУ
20 июл
Один человек погиб, несколько ранены в результате артудара ВСУ по поселку в ЛНР
19 июл
«Стыд и позор»: Мария Захарова прокомментировала решение суда по делу Вышинского
19 июл
В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат» — видео
17 июл
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
17 июл
Все выходцы из Донецкой и Луганской областей смогут получить гражданство РФ

Читайте также

+23° Днём +25°
Ночью +13°
62.87
0.04 70.79
0.18
Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

Последние новости

12:38
Турция заявила о готовности ввести в эксплуатацию российские С-400 в 2020 году
12:30
Москва ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
12:23
Из виртуального мира — в реальное будущее: в Петербурге прошел VK Fest 2019
12:15
В Россельхознадзоре разъяснили информацию о «новом» регламенте ввоза продуктов
12:06
На сайте Минобороны создали интерактивный раздел ко Дню ВМФ
11:59
Видео: на востоке Лондона полыхает торговый центр

Сейчас читают

Прохор Шаляпин опубликовал интимное фото с Копенкиной из ванной
Директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой с Тарасовым
Поклонники Жанны Фриске опубликовали редкое фото беременной певицы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги