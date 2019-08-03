ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж

Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий в ходе брифинга сообщил, что украинское командование приняло решение о выводе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады из зоны боевых действий в Донбассе, сообщает News.ru.

По словам Якова Осадчего, причиной этому стали многократные хищения оружия и боеприпасов. Кроме того, участились случаи пропажи имущества, которое было получено в рамках иностранной военной помощи.

« По информации от доверенного источника в штабе Десантно-штурмовых войск, по прибытии соединения в пункт постоянной дислокации планируется проведение служебных разбирательств в отношении командного состава бригады с последующим увольнением или переводом виновных в другие подразделения », — сказал Яков Осадчий.

Представитель Народной милиции ЛНР отметил, что так называемая «операция объединенных сил» в Донбассе на протяжении длительного времени является «источником сверхдохода для украинских командиров».

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