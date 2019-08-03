ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж

Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий в ходе брифинга сообщил, что украинское командование приняло решение о выводе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады из зоны боевых действий в Донбассе, сообщает News.ru.
По словам Якова Осадчего, причиной этому стали многократные хищения оружия и боеприпасов. Кроме того, участились случаи пропажи имущества, которое было получено в рамках иностранной военной помощи.
«
Представитель Народной милиции ЛНР отметил, что так называемая «операция объединенных сил» в Донбассе на протяжении длительного времени является «источником сверхдохода для украинских командиров».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-депутат Рады рассказал о «бегстве» солдат из ВСУ.