Глава Минфина РФ рассказал о реакции экономики России на санкции США

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Второй пакет ограничительных мер был введен правительством США по «делу Скрипалей» накануне.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Тема:
Отравление Скрипаля 600

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российская экономика быстро приспосабливается к давлению санкций и поэтому второй пакет ограничетельных мер от США не окажет серьезного влияния. Этому способствуют макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика.

При этом министр подчеркнул, что решения Вашингтона негативно сказываются на взаимоотношениях обеих стран.

«Но российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям», — цитирует Силуанова ФАН.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, новый пакет санкций США вступит в силу 19 августа. Связаны ограничительные меры с «делом Скрипалей». В посольстве России в США подчеркнули, реагируя на решение Вашингтона, что доказательной базы Великобританией так и не было предоставлено, а американское правительство вновь доказывает миру, что взяло на себя функции верховного арбитра при этом наплевав на презумпцию невиновности.

Тема:
Отравление Скрипаля 600
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