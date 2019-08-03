Глава Минфина РФ рассказал о реакции экономики России на санкции США

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российская экономика быстро приспосабливается к давлению санкций и поэтому второй пакет ограничетельных мер от США не окажет серьезного влияния. Этому способствуют макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика.

При этом министр подчеркнул, что решения Вашингтона негативно сказываются на взаимоотношениях обеих стран.

«Но российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям», — цитирует Силуанова ФАН.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, новый пакет санкций США вступит в силу 19 августа. Связаны ограничительные меры с «делом Скрипалей». В посольстве России в США подчеркнули, реагируя на решение Вашингтона, что доказательной базы Великобританией так и не было предоставлено, а американское правительство вновь доказывает миру, что взяло на себя функции верховного арбитра при этом наплевав на презумпцию невиновности.