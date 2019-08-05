Глава украинской политической партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о невозможности вернуть Донбасс законодательным путем. По словам лидера фракции, конфликт на востоке Украины является одной из ключевых проблем в Незалежной.
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Политик добавил, что вопрос особого статуса для Донбасса, который в последнее время часто обсуждается — это законодательная часть.
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Лидер фракции «Слуга народа» отметил, что киевским властям необходимо будет решить целый комплекс задач, чтобы говорить о возвращении Донбасса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что партию Зеленского «Слуга народа» на выборах в Раду поддержали 6,3 миллиона человек.