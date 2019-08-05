Глава украинской политической партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о невозможности вернуть Донбасс законодательным путем. По словам лидера фракции, конфликт на востоке Украины является одной из ключевых проблем в Незалежной.

« Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами », — отметил Дмитрий Разумков.

Политик добавил, что вопрос особого статуса для Донбасса, который в последнее время часто обсуждается — это законодательная часть.

« Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне — это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть », — подчеркнул Дмитрий Разумков.

Лидер фракции «Слуга народа» отметил, что киевским властям необходимо будет решить целый комплекс задач, чтобы говорить о возвращении Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что партию Зеленского «Слуга народа» на выборах в Раду поддержали 6,3 миллиона человек.