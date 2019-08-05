Зеленский сменил командующего силовой операцией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 августа, назначил новым командующим операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Владимира Кравченко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Занимавший ранее этот пост Александр Сырской перешел на должность командующего сухопутными войсками Вооруженных сил страны. Известно, что именно под его начальством в феврале 2015 года осуществлялся выход группировки из Дебальцево, пишет «Экономика сегодня».

До сегодняшнего дня Кравченко являлся командующим войсками оперативного командования «Север» сухопутных войск ВСУ, дислоцированном под Черниговом. По информации украинских СМИ, Кравченко — любитель «исторических» реконструкций на одну и ту же тему — «разгром войск Московии».

Ранее в партии Зеленского «Слуга народа» заявили о невозможности вернуть Донбасс законодательно.