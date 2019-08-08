В больнице остаются 44 пострадавших в страшном ДТП под Новороссийском

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В результате падения с обрыва автобуса и внедорожника вечером 7 августа погибли три человека.

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Фото, видео : © РИА Новости / Виталий Тимкив

Тема:
ДТП с автобусом под Новороссийском 10

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По уточненным данным, 44 пострадавших в ДТП с автобусом под Новороссийском находятся в Первой городской больнице, пятеро из них в тяжелом состоянии, 13 человек были экстренно прооперированы. Такие цифры приведены на официальном сайте администрации Новороссийска.

Между тем РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав сообщает, что три человека на реанимобилях отправлены в больницу Краснодара. Еще одного пострадавшего собираются доставить туда вертолетом, когда его состояние стабилизируется.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП на автодороге «Новороссийск-Керчь» по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, поздно вечером в среду, 7 августа, на горном серпантине туристический автобус Hyundai, за рулем которого находился 41-летний водитель, столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg, в результате обе машины упали с обрыва высотой около 30 метров. Три человека — пассажиры внедорожника — погибли. Это женщина и двое детей. Еще одного ребенка врачам удалось реанимировать. Всего, по уточненным данным, в легковушке находилось шесть человек, в том числе трое детей. Все они жители Челябинска. В автобусе ехали 42 человека.

Видео: автобус с пассажирами рухнул с обрыва в кювет в Новороссийске

Установлено, что оба водителя в момент аварии были трезвы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Тема:
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