Пассажиров, рухнувшего с обрыва автобуса, продолжают доставать из-под обломков

Спасатели продолжают эвакуировать пострадавших из автобуса, который упал с обрыва под Новороссийском. ДТП произошло поздно вечером в среду, 7 августа.

Сейчас на месте происшествия работают 56 человек и 17 единиц спасательной техники. Людей, которые находились в транспорте в момент происшествия, продолжают эвакуировать — в настоящее время специалисты заняты деблокированием людей, застрявших в автобусе. Всего внутри в момент падения находился 41 человек — водитель, экскурсовод и 39 пассажиров, среди которых есть дети.

Также стало известно, что вместе с автобусом с обрыва упал автомобиль Volkswagen Touareg, который столкнулся с ним перед падением. Предположительно, после столкновения оба водителя потеряли контроль над управлением своими транспортными средствами. В иномарке находились четверо человек, эвакуацией которых сейчас также занимаются спасатели.

Согласно последним данным МЧС, уже спасены 27 человек, еще 16 пострадавших специалисты извлекают из упавших транспортных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в результате падения автобуса с обрыва погибли четыре человека.