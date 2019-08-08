Пострадавшая в ДТП под Новороссийском: «Автобус лежит, люди кричат — паника!»

, 14:13 Фото 116

В страшной аварии пострадали 44 человека, еще трое погибли.

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Фото, видео : ТАСС/Виноградов Артем, ren.tv

Тема:
ДТП с автобусом под Новороссийском 12

Страшное ДТП произошло под Новороссийском 7 августа. После столкновения с внедорожником с обрыва упал экскурсионный автобус. В результате аварии 44 человека получили травмы, еще трое скончались. Одна из пострадавших в аварии — Кристина Абрамова — рассказала о подробностях случившегося.

«Я смотрю: мы летим вниз, не помню, отключалась я, не отключалась. Помню, что открыла глаза: автобус лежит, люди орут. Я как-то вылезла через окно, молодого человека придавило, спасатели его доставали, у него перелом. Была паника, люди кричали», — поделилась Абрамова.

Пострадавшая ехала в автобусе вместе с молодым человеком. До пункта назначения паре оставалось всего 20 минут езды, однако жуткая трагедия изменила их планы. Экскурсионный автобус после столкновения с внедорожником Volkswagen полетел вниз с высоты 30 метров. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что очевидцы рассказали о ДТП под Новороссийском.

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