Страшное ДТП произошло под Новороссийском 7 августа. После столкновения с внедорожником с обрыва упал экскурсионный автобус. В результате аварии 44 человека получили травмы, еще трое скончались. Одна из пострадавших в аварии — Кристина Абрамова — рассказала о подробностях случившегося.
Пострадавшая ехала в автобусе вместе с молодым человеком. До пункта назначения паре оставалось всего 20 минут езды, однако жуткая трагедия изменила их планы. Экскурсионный автобус после столкновения с внедорожником Volkswagen полетел вниз с высоты 30 метров. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Следователи возбудили по данному факту уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что очевидцы рассказали о ДТП под Новороссийском.