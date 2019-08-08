Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП под Новороссийском

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом, которое произошло под Новороссийском 7 августа. Транспортное средство упало с обрыва вместе с 41 человеком внутри.

Вместе с автобусом в кювет вылетел легковой автомобиль, в котором находились четыре человека. По предварительным данным, транспортные средства столкнулись перед падением. В настоящее время спасатели уже завершили эвакуацию — всех находившихся в упавших автобусе и машине достали и отправили в медицинские учреждения.

По последним данным, в происшествии пострадали 42 человека, 28 из них потребовалась госпитализация. Также известно о трех погибших — по данным ГУ МВД региона, все они ехали в легковом автомобиле.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, после падения транспортных средств с обрыва врачам удалось совершить чудо — ребенка, которого изначально считали четвертым погибшим, реанимировали после клинической смерти.