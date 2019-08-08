Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП под Новороссийском

, 1:55 Эксклюзивное видео 37

Автобус с водителем, экскурсоводом и 39 пассажирами упал с обрыва под Новороссийском поздно вечером 7 августа.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @nvrsk_road

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом, которое произошло под Новороссийском 7 августа. Транспортное средство упало с обрыва вместе с 41 человеком внутри.

Вместе с автобусом в кювет вылетел легковой автомобиль, в котором находились четыре человека. По предварительным данным, транспортные средства столкнулись перед падением. В настоящее время спасатели уже завершили эвакуацию — всех находившихся в упавших автобусе и машине достали и отправили в медицинские учреждения.

По последним данным, в происшествии пострадали 42 человека, 28 из них потребовалась госпитализация. Также известно о трех погибших — по данным ГУ МВД региона, все они ехали в легковом автомобиле.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, после падения транспортных средств с обрыва врачам удалось совершить чудо — ребенка, которого изначально считали четвертым погибшим, реанимировали после клинической смерти.

Читайте также

Настоящее чудо: ребенок ожил после клинической смерти в результате ДТП под Новороссийском

Пассажиров, рухнувшего с обрыва автобуса, продолжают доставать из-под обломков
+14° Днём +23°
Ночью +11°
65.09
-0.11 72.89
-0.18
Не судьба: несовместимость мужчины и женщины по знаку зодиака

Последние новости

2:18
«Ну, как не стырить?»: Лолита угостилась фруктами соседей
1:55
Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП под Новороссийском
1:38
5-tv.ru публикует список пострадавших в страшном ДТП под Новороссийском
1:28
Какой праздник отмечают 8 августа и что нельзя делать в этот день
1:12
Число пострадавших в ходе столкновений в Киргизии возросло до 43 человек
0:57
Настоящее чудо: ребенок ожил после клинической смерти в результате ДТП под Новороссийском

Сейчас читают

Видео: «танцующий миллионер» отшлепал моделей в новом челлендже
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила сына
Видео: автобус с пассажирами рухнул с обрыва в кювет в Новороссийске

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги