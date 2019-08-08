СК назвал причину ДТП под Новороссийском

На дне обрыва груды искореженного металла. От легковушки, в которой ехала целая семья, почти ничего не осталось. Автобус восстановлению тоже вряд ли подлежит. В момент столкновения свободных мест в салоне не было. Туристы возвращались в Анапу с экскурсии.

Трое погибших, больше 40 пострадавших, 13 из них уже экстренно прооперировали. Как минимум троих пришлось отправить на реанимобилях в Краснодар. Еще одного человека доставили туда же, но уже вертолетом.

Авария произошла фактически на трассе — на развилке. Автобус с туристами возвращался в район Анапы. До места им оставалось всего 35 километров.

Хроника событий и шокирующие кадры с места трагедии — в репортаже Леонида Китраря.

Между тем в СКР назвали причину ДТП под Новороссийском. По мнению следователей, страшной трагедии могло бы не случиться, если бы не был нарушен скоростной режим.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ пострадавшей в ДТП с экскурсионным автобусом.