На месте жуткой аварии под Новороссийском до сих пор работают спасатели.

Трагедия произошла на горном серпантине поздно вечером 7 августа. Туристический автобус столкнулся с внедорожником. Обе машины рухнули в обрыв.

Известно о троих погибших — все они пассажиры внедорожника. Еще одного ребенка удалось чудом откачать подоспевшим врачам, они вывели его из состояния клинической смерти.

Чтобы достать людей из машины, спасателям пришло разрезать салон. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.

Несмотря на большую высоту, с которой рухнул автобус, многие смогли самостоятельно выбраться наверх, остальных поднимали на носилках с помощью веревок. Госпитализировали около 30 человек, среди них есть и дети.

Первые кадры с места трагедии и версии произошедшего в репортаже Ивана Гамбеев.

Ранее 5-tv.ru публиковал список пострадавших в страшном ДТП под Новороссийском.