Названа предварительная причина падения автобуса с обрыва под Новороссийском

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Страшное ДТП произошло в Краснодарском крае поздно вечером 7 августа.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Названа предварительная версия падения автобуса с обрыва под Новороссийском. Жуткое ДТП произошло вечером 7 августа.

Как сообщает региональное Управление МВД Кубани, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего автобус рухнул в обрыв на 16 километре автодороги Новороссийск — Керчь.

Как стало известно 5-tv.ru, за рулем экскурсионного транспорта находился водитель по имени Роман Поляков.

Глубина обрыва, куда упал автобус, составила порядка 30 метров, сообщили в ГИБДД.

В настоящий момент открыт пункт временного размещения для пассажиров, попавших в аварию под Новороссийском.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в автобусе предположительно находилось порядка 40 пассажиров. К настоящему времени известно, что среди ехавших в автобусе были несовершеннолетние. Тела двоих взрослых и двоих детей экстренные службы уже достали из-под обломков.

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