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Арестован водитель попавшего в ДТП под Новороссийском автобуса — видео

, 16:57 Эфирная новость 99

О заключении под стражу 41-летнего водителя экскурсионного автобуса сообщается на сайте СК РФ.

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Фото, видео : ТАСС/Виноградов Артем, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с автобусом под Новороссийском 15

В Краснодарском крае арестован водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Между тем стали известны подробности страшной аварии под Новороссийском, где накануне столкнулись экскурсионный автобус и внедорожник. Момент аварии попал на камеры наблюдения.

Автобус на полном ходу врезается в легковушку, которая стояла на перекрестке. Таким образом версия, по которой водитель внедорожника совершал опасный обгон и задел автобус — не подтвердилась.

От удара обе машины упали в обрыв. В результате аварии погибли трое пассажиров внедорожника: женщина и двое детей. Пострадали 44 человека. Сейчас в больнице Новороссийска остаются 40 человек. Четверых перевезли в клинику Краснодара. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК назвал причину ДТП под Новороссийском.

Тема:
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