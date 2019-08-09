В Краснодарском крае арестован водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Между тем стали известны подробности страшной аварии под Новороссийском, где накануне столкнулись экскурсионный автобус и внедорожник. Момент аварии попал на камеры наблюдения.

Автобус на полном ходу врезается в легковушку, которая стояла на перекрестке. Таким образом версия, по которой водитель внедорожника совершал опасный обгон и задел автобус — не подтвердилась.

От удара обе машины упали в обрыв. В результате аварии погибли трое пассажиров внедорожника: женщина и двое детей. Пострадали 44 человека. Сейчас в больнице Новороссийска остаются 40 человек. Четверых перевезли в клинику Краснодара. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК назвал причину ДТП под Новороссийском.