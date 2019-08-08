5-tv.ru публикует список пострадавших в страшном ДТП под Новороссийском

Список пострадавших в страшном ДТП под Новороссийском публикует 5-tv.ru. В результате аварии на автодороге Новороссийск — Керчь 7 августа погибли три человека, 42 — пострадали.

Ирина Г. 17 лет

Валентина Г., 41 год,

Алексей К., 37 лет,

Жанна А., 47 лет,

Антон Г., 6 лет,

Екатерина Г., 37 лет,

Кристина А., 23 года,

Артем С., 12 лет,

Оксана М., 35 лет,

Светлана Т., 26 лет,

Константин С., 44 года,

Вера К., 56 лет,

Анатолий Ж., 20 лет,

Лилия С., 43 года,

Даниил Е., 20 лет,

Светлана С., 40 лет,

Андрей К., 10 лет,

Кира Б., 6 лет,

Татьяна Ч., 17 лет,

Анна А., 13 лет,

Данила С., 12 лет,

Елена М., 12 лет,

Егор К., 27 лет,

Лидия В., 59 лет,

Светлана С., 43 года,

Вечером в среду, 7 августа, автобус марки Hyundai вылетел с трассы Новороссийск — Керчь и упал с обрыва. В автобусе находились водитель, экскурсовод и 39 пассажиров, среди которых были несовершеннолетние. Также в кювет упал автомобиль Volkswagen Touareg, в котором ехали четыре человека. Трое из находившихся в машине людей погибли.

По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса прошел медосвидетельствование, которое не выявило следов алкоголя. Спасательные работы к настоящему времени уже завершены, все пострадавшие эвакуированы и доставлены в больницу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ребенок, который числился четвертым погибшим в ДТП, ожил после клинической смерти.