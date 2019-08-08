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  4. Видео: сильный ливень затопил дороги и тротуары в Санкт-Петербурге

Видео: сильный ливень затопил дороги и тротуары в Санкт-Петербурге

, 19:17 Видео 508

Затруднено движение автотранспорта. Люди вынуждены разуваться, потому что уровень воды постоянно прибывает.

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Фото, видео : Instagram @spb_vteme, ТАСС /Ваганов Антон

Тема:
Погода 3941

В четверг, 8 августа из-за сильного ливня жителям Санкт-Петербурга пришлось разуваться прямо на улицах. Вода достигала уровня щиколоток горожан. В некоторых частях Северной столицы затруднено движение автотранспорта. В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заявили, что контролируют ситуацию.

«Наши бригады осуществляют плановые объезды и контролируют ситуацию. По данным Гидрометцентра, на текущий момент, все ливни — расчетные. В любом случае, профилактическая работа ведется», — рассказали в ведомстве.

На данный момент сильно подтоплены: проезжая часть рядом со станцией метро «Технологический институт», вестибюль «Автово» и Сенная площадь.

В торговом комплексе «Невский» прорвало потолок. Вода льется в здание, люди в панике разбегаются. Пока неизвестно, стал ли причиной потопа дождь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ливень с градом застал москвичей врасплох.

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