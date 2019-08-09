Погодные аномалии: из-за жары в Нидерландах за неделю скончались 400 человек

Экстремально жаркое лето в 2019 году в Европе побило все температурные рекорды. Столбики термометра в июле поднимались до +40 градусов. Жители спасались от высоких температур как могли, а в некоторых областях решили даже перестраховаться и посыпать асфальт особой смесью, чтобы он не начал плавиться на солнце и прилипать к колесам машин.

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Как сообщает информационное агентство The Daily Mail, погодные катаклизмы негативно отразились на здоровье горожан и привели к увеличению смертности. Хуже всего ситуация наблюдалась в Нидерландах. Согласно данным Национального статистического агентства, с 22 по 28 июля скончались 2 964 человека, что на 15% выше средних показателей для этого времени года. Данные результаты дают основания полагать, что 400 летательных исходов были связаны именно с погодными аномалиями, отмечает издание.

Кроме того, подобная тенденция к увеличению смертности наблюдалась в 2006 году, когда в стране также долгое время стояла невыносимая жара. Отмечается, что больше всего населения погибло на востоке Нидерландов, где температура в июле была самой высокой, а периоды жары самыми продолжительными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что странам Скандинавии может грозить экологическая катастрофа.