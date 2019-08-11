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Украинским снайперам разрешили стрелять в мирных жителей Донбасса

, 9:59 Видео 128

О соответствующем указании командования украинской операции объединенных сил, данном своим снайперам, заявил 10 августа начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безносов.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, ТАСС /ZEUS, /Река Александр, dnr-news.com

Тема:
Украинский кризис 109

Командование украинской операции объединенных сил (ООС) откомандировало на передовую снайперов, указав им в качестве целей мирных граждан и военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом 10 августа заявил начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Командование оккупационных войск рассылает указания в подчиненные соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам», — цитирует представителя правоохранительных органов «Донецкое агентство новостей».

По словам Безсонова, в приказе говорится о праве снайперов «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности». Начальник пресс-службы народной милиции ДНР подчеркнул, что подобные распоряжения командования Незалежной призвано активизировать военную кампанию, а также вступает в противоречие не только положениям нового перемирия, но и международных договоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский сменил командующего силовой операцией в Донбассе. На место Александра Сырского пришел Владимир Кравченко.

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