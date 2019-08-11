Захарова посмеялась над планами Киева по закабалению ДНР и ЛНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение Национальной полиции Украины о том, что почти 800 полицейских прошли спецподготовку и якобы будут привлечены к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, пишет Утро.ру.

« А я думала, начнут с восстановления платежных систем и банковской инфраструктуры. Хотя, возможно, это непилотируемые полицейские-беспилотники? » — иронизирует российский дипломат в Facebook.

В комментариях к своему посту она также написала, что « сначала надо начать контролировать ситуацию в Киеве: управлять органами власти, добиться исполнения поручений центра хотя бы на ближних местах, продемонстрировать уважение к закону и его исполнение в столице, а потом сразу и за ДНР/ЛНР браться ».