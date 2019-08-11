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  4. Захарова посмеялась над планами Киева по закабалению ДНР и ЛНР

Захарова посмеялась над планами Киева по закабалению ДНР и ЛНР

, 17:31 Видео 167

В Национальной полиции Украины заявили, что подготовили для этого почти 800 «чудо-бойцов».

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Фото, видео : ТАСС/Фадеичев Сергей, /ZEUS, /Карпухин Сергей

Тема:
Украинский кризис 111

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение Национальной полиции Украины о том, что почти 800 полицейских прошли спецподготовку и якобы будут привлечены к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, пишет Утро.ру.

«А я думала, начнут с восстановления платежных систем и банковской инфраструктуры. Хотя, возможно, это непилотируемые полицейские-беспилотники?» — иронизирует российский дипломат в Facebook.

В комментариях к своему посту она также написала, что «сначала надо начать контролировать ситуацию в Киеве: управлять органами власти, добиться исполнения поручений центра хотя бы на ближних местах, продемонстрировать уважение к закону и его исполнение в столице, а потом сразу и за ДНР/ЛНР браться».

Ранее в воскресенье, 11 августа, стало известно, что командование украинской операции объединенных сил (ООС) откомандировало на передовую снайперов, указав им в качестве целей мирных граждан и военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Тема:
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