Жители Приамурья разглядели солдата НАТО на обновленном памятнике героям ВОВ

Жители поселка Дипкун Амурской области возмущены обновленным памятником советским войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин сообщил агентству РИА Новости, что люди разглядели в отреставрированном мемориальном комплексе солдата НАТО с американской винтовкой M-16.
Кроме того, местные жители негодуют из-за качества ремонта памятника, который установлен в центре поселка. По их словам, краску наносили на неподготовленную поверхность, из-за чего она вздулась в нескольких местах.
Люди отмечают, что реставрацией мемориала занимались железнодорожники. Жители поселка обратились в администрацию Тындинского района с требованием исправить «возникшее недоразумение».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о военно-исторической экспедиции, которая стартовала под Петербургом.