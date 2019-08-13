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  4. Жители Приамурья разглядели солдата НАТО на обновленном памятнике героям ВОВ

Жители Приамурья разглядели солдата НАТО на обновленном памятнике героям ВОВ

, 7:36 Фото

Мемориал установлен в поселке Дипкун в Тындинском районе Амурской области.

Фото : DPA/TASS

Жители поселка Дипкун Амурской области возмущены обновленным памятником советским войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин сообщил агентству РИА Новости, что люди разглядели в отреставрированном мемориальном комплексе солдата НАТО с американской винтовкой M-16.

«Ко мне обратились земляки, которые недовольны проведенным ремонтом памятника. Считаем, что такое оформление недопустимо, потому что оно искажает нашу историю»— приводит слова депутата местная газета «БАМ».

Gazeta-bam.ru

Кроме того, местные жители негодуют из-за качества ремонта памятника, который установлен в центре поселка. По их словам, краску наносили на неподготовленную поверхность, из-за чего она вздулась в нескольких местах.

Люди отмечают, что реставрацией мемориала занимались железнодорожники. Жители поселка обратились в администрацию Тындинского района с требованием исправить «возникшее недоразумение».

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