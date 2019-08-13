Непогода атакует: Европу бросает то в жар, то в холод

Европу бросает то в жар, то в холод. По столице Австрии Вене, которая еще недавно изнывала от аномальной жары, ударили ливни, град и ураганный ветер. Как итог — множество поваленных деревьев, затоплены подземные переходы и дороги. О пострадавших пока не сообщается.

Похожая картина и в испанской Каталонии. Мощный шторм за считанные минуты превратил улицы прибрежных городов в реки. На нескольких участках затопило железнодорожные пути. Из-за этого ряд рейсов отменен.

А на испанском острове Гран-Канария жители и спасатели мечтают о таком сильном дожде, он помог бы справиться с сильными пожарами. Полыхают уже больше тысячи гектаров леса, продолжается массовая эвакуация.

Продолжает гореть и Греция. Из-за сильной жары пламя быстро распространяется и уже подступает к Афинам. Стену огня высотой с километр уже видно из окон домов. На борьбу с пожарами брошены все спасатели, но пока остановить пламя пока не удается.