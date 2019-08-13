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Непогода атакует: Европу бросает то в жар, то в холод

, 10:41 Эфирная новость 75

В Вене после аномальной жары пронесся ураган, в Каталонии затоплены ж/д-пути, а Греция продолжает гореть.

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Фото, видео : www.globallookpress.com © Rolf Fischer, Пятый канал

Тема:
Погода 3956

Европу бросает то в жар, то в холод. По столице Австрии Вене, которая еще недавно изнывала от аномальной жары, ударили ливни, град и ураганный ветер. Как итог — множество поваленных деревьев, затоплены подземные переходы и дороги. О пострадавших пока не сообщается.

Похожая картина и в испанской Каталонии. Мощный шторм за считанные минуты превратил улицы прибрежных городов в реки. На нескольких участках затопило железнодорожные пути. Из-за этого ряд рейсов отменен.

А на испанском острове Гран-Канария жители и спасатели мечтают о таком сильном дожде, он помог бы справиться с сильными пожарами. Полыхают уже больше тысячи гектаров леса, продолжается массовая эвакуация.

Продолжает гореть и Греция. Из-за сильной жары пламя быстро распространяется и уже подступает к Афинам. Стену огня высотой с километр уже видно из окон домов. На борьбу с пожарами брошены все спасатели, но пока остановить пламя пока не удается.

Тема:
Погода 3956
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