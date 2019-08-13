Почему Цымбалюк-Романовская не пойдет на свадьбу Волочковой?

Возлюбленная Прохора Шаляпина — Виталина Цымбалюк-Романовская — стала гостьей прямого эфира, на котором честно отвечала на вопросы поклонников. Пианистка в последнее время все чаще появляется в различного рода ток-шоу. Недавно известный продюсер даже назвал размер гонорара, за который знаменитость готова прийти в студию и поучаствовать в очередном скандале.

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На этот раз Виталину Цымбалюк-Романовскую спросили о предстоящей свадьбе балерины Анастасии Волочковой. По словам инсайдера, танцовщица в скором времени выходит замуж за молодого любовника, а подругу Прохора Шаляпина на торжество не пригласили.

Виталина искренне поздравила балерину с радостным событием, однако отметила — знаменитости совсем друг друга не знают, поэтому и не приглашают на празднества, которые принято отмечать в кругу семьи и близких. При этом сама Волочкова слухи о свадьбе никак не комментирует. Об этом сообщают Дни.ру.

Поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской давно ждут ее выхода замуж за Прохора Шаляпина. Однако пианиста заявила — они с молодым певцом еще долго не собираются отправляться под венец. Причин столько категоричной позиции по поводу брака звезда не назвала.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Цымбалюк-Романовская в мокром купальнике объявила, что отпуск кончился.