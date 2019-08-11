Фото: Цымбалюк-Романовская в мокром купальнике объявила, что отпуск кончился

Виталина Цымбалюк-Романовская объявила о завершении своего длительного отдыха в Сочи, который продолжался около месяца. Напоследок пианистка опубликовала в своем Instagram эффектный снимок, на котором сидит в морской пене в мокром зеленом купальнике.

«Купание в день отъезда — done (сделано — прим.ред.). Мама всегда говорила, что из отпуска нужно привезти в чемодане мокрый купальник. Повезло этому — dolcegabbana», — прокомментировала фото Цымбалюк-Романовская (сохранены орфография и пунктуация автора — Прим.ред.).

Instagram @vitalinaromanovskaya

Как пишет Утро.ру, кадр не мог оставить равнодушными поклонников Виталины, которые поспешили выразить свой полнейший восторг.

«Красотка»;

«Венера, вышедшая из пены морской»;

«Морская нимфа», — рассыпались в комплиментах фолловеры.

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«Художественные фото. Впечатляет! Виталина — Афродита!»

«Как русалочка»;

«Какая красота!», — цитирует издание комментарии пользователей.

В течение целого месяца Цымбалюк-Романовская регулярно публиковала подробные фото и видеоотчеты о своем отпуске, и, как ранее писал 5-tv.ru, вынуждена была постоянно объяснять подписчикам, почему проводит его не вместе со своим возлюбленным Прохором Шаляпиным.