Фото: Цымбалюк-Романовская в мокром купальнике объявила, что отпуск кончился

Виталина Цымбалюк-Романовская объявила о завершении своего длительного отдыха в Сочи, который продолжался около месяца. Напоследок пианистка опубликовала в своем Instagram эффектный снимок, на котором сидит в морской пене в мокром зеленом купальнике.
«Купание в день отъезда — done (сделано — прим.ред.). Мама всегда говорила, что из отпуска нужно привезти в чемодане мокрый купальник. Повезло этому — dolcegabbana», — прокомментировала фото Цымбалюк-Романовская (сохранены орфография и пунктуация автора — Прим.ред.).
Как пишет Утро.ру, кадр не мог оставить равнодушными поклонников Виталины, которые поспешили выразить свой полнейший восторг.
«Красотка»;
«Венера, вышедшая из пены морской»;
«Морская нимфа», — рассыпались в комплиментах фолловеры.
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«Художественные фото. Впечатляет! Виталина — Афродита!»
«Как русалочка»;
«Какая красота!», — цитирует издание комментарии пользователей.
В течение целого месяца Цымбалюк-Романовская регулярно публиковала подробные фото и видеоотчеты о своем отпуске, и, как ранее писал 5-tv.ru, вынуждена была постоянно объяснять подписчикам, почему проводит его не вместе со своим возлюбленным Прохором Шаляпиным.