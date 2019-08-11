  1. Пятый канал
  4. Фото: Цымбалюк-Романовская в мокром купальнике объявила, что отпуск кончился

Фото: Цымбалюк-Романовская в мокром купальнике объявила, что отпуск кончился

, 18:25 Фото 51

Пианистка около месяца отдыхала в Сочи без Прохора Шаляпина, чем очень обеспокоила фанатов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @vitalinaromanovskaya

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 64

Виталина Цымбалюк-Романовская объявила о завершении своего длительного отдыха в Сочи, который продолжался около месяца. Напоследок пианистка опубликовала в своем Instagram эффектный снимок, на котором сидит в морской пене в мокром зеленом купальнике.

«Купание в день отъезда — done (сделано — прим.ред.). Мама всегда говорила, что из отпуска нужно привезти в чемодане мокрый купальник. Повезло этому — dolcegabbana», — прокомментировала фото Цымбалюк-Романовская (сохранены орфография и пунктуация автора — Прим.ред.).

Instagram @vitalinaromanovskaya

Как пишет Утро.ру, кадр не мог оставить равнодушными поклонников Виталины, которые поспешили выразить свой полнейший восторг.

«Красотка»;

«Венера, вышедшая из пены морской»;

«Морская нимфа», — рассыпались в комплиментах фолловеры.

Лена Миро призвала сажать родителей в тюрьму за фото детей в соцсетях

«Художественные фото. Впечатляет! Виталина — Афродита!»

«Как русалочка»;

«Какая красота!», — цитирует издание комментарии пользователей.

В течение целого месяца Цымбалюк-Романовская регулярно публиковала подробные фото и видеоотчеты о своем отпуске, и, как ранее писал 5-tv.ru, вынуждена была постоянно объяснять подписчикам, почему проводит его не вместе со своим возлюбленным Прохором Шаляпиным.

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 64
7 авг
«Сумасшедшие деньги!» Сколько получает Цымбалюк-Романовская за съемки в ток-шоу?
1 авг
Цымбалюк-Романовская назовет будущего ребенка Арменом
1 авг
Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина
9 июл
Поженились? Цымбалюк-Романовская назвала Шаляпина «вторым мужем»
5 июл
«Задолбали!»: Шаляпин ответил на слухи о разрыве с Цымбалюк-Романовской
4 июл
«Бедная Виталина!» Фанаты подозревают, что Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую
22 июн
Цымбалюк-Романовская не отпустила Шаляпина на день рождения к бывшей
19 июн
«Лежите у церкви» — Шаляпин и Цымбалюк-Романовская поделились простым рецептом счастья
18 июн
Из Цымбалюк-Романовской выбивают долги после развода с Джигарханяном
16 июн
Видео: Голые Шаляпин и Цымбалюк-Романовская нежатся в ванной

Читайте также

+18° Днём +21°
Ночью +11°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 11 августа: Тельцы, следите за словами!

Последние новости

18:25
Фото: Цымбалюк-Романовская в мокром купальнике объявила, что отпуск кончился
18:07
Один горняк погиб при обрушении породы на шахте в Якутии
17:59
В Гатчине священник во время крещения едва не убил годовалого малыша — видео
17:46
Перед смертью Аллу Вербер перевозили из больницы в больницу
17:31
Захарова посмеялась над планами Киева по закабалению ДНР и ЛНР
17:17
Лидер группы «Бахыт-компот» попал в аварию — видео

Сейчас читают

Лиза Галкина раскрыла главный секрет земляники — видео
Перед смертью Аллу Вербер перевозили из больницы в больницу
Американский эксперт спрогнозировал итоги морского столкновения США и России

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги