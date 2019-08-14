  1. Пятый канал
  4. Видео: Волонтеры помогают сирийским детям вновь научиться радоваться

Видео: Волонтеры помогают сирийским детям вновь научиться радоваться

, 9:36 Эфирная новость 32

С малышами и подростками занимаются специалисты добровольческой организации «Сердце Сирии».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com © Ammar Safarjalani, Пятый канал

Тема:
Война в Сирии 4294

В Сирии в честь Курбан-Байрама проходят утренники для детей. Правда у тех, чье детство отняли террористы, трудно вызвать даже улыбку. Волонтеры добровольческой организации «Сердце Сирии» учат детей, потерявших в ходе боевых действий родителей или оставшихся инвалидами, вновь радоваться привычным вещам.

Возвращаться в мирную жизнь помогают психологи. И детские праздники лишь часть большой работы, чтобы помочь малышам забыть об ужасах войны. Корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин о тех, кто возвращает потерянное детство. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские комплексы ПВО вновь отразили атаку на Хмеймим.

Тема:
Война в Сирии 4294
12 авг
Российские комплексы ПВО вновь отразили атаку на Хмеймим
11 авг
Минобороны: Российские военные отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим
5 авг
Эрдоган объявил о проведении новой военной операции в Сирии
3 авг
Российские военные сняли на видео уничтожение артиллерии боевиков в Сирии
31 июл
Видео: Сирийский завод по производству молочных продуктов намерен экспортировать товары
30 июл
Небензя упрекнул ООН в умалчивании числа жертв террористов в Сирии
29 июл
Минобороны РФ: боевики в Сирии готовятся к наступлению в зоне деэскалации
21 июл
Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипотношений между странами
19 июл
В Сирии возродили кожевенное производство
17 июл
Захарова о росте числа наемников США в Сирии: «Действуют интересно»

Читайте также

+18° Днём +22°
Ночью +13°
65.60
0.17 73.41
0.29
Гороскоп на 14 августа: счастье уже на пороге, Раки!

Последние новости

10:30
В Крыму найдены останки карликового кита возрастом 10 миллионов лет
10:15
«Наконец-то!» Семейство Даны Борисовой примирилось в круизе
10:03
Британский дипломат заявила об «отчаянном» положении украинцев в Крыму
9:49
Видео: Танцы и современные технологии сплетутся на фестивале Open Look в Петербурге
9:36
Видео: Волонтеры помогают сирийским детям вновь научиться радоваться
9:21
«Классная свекровь!»: Сын Алены Свиридовой познакомил мать со своей невестой

Сейчас читают

«Пусть Олю забудут»: Лена Миро о выходке Бузовой, облизавшей тарелку
Дождались! В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
«Выпендривается!»: Пригожин о выходке Бузовой, назвавшей себя «блокадницей»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги