Видео: Волонтеры помогают сирийским детям вновь научиться радоваться

В Сирии в честь Курбан-Байрама проходят утренники для детей. Правда у тех, чье детство отняли террористы, трудно вызвать даже улыбку. Волонтеры добровольческой организации «Сердце Сирии» учат детей, потерявших в ходе боевых действий родителей или оставшихся инвалидами, вновь радоваться привычным вещам.

Возвращаться в мирную жизнь помогают психологи. И детские праздники лишь часть большой работы, чтобы помочь малышам забыть об ужасах войны. Корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин о тех, кто возвращает потерянное детство. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские комплексы ПВО вновь отразили атаку на Хмеймим.