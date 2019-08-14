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Дождались! В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

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Похоже, в Россию все-таки вернется летняя погода. Правда не надолго.

Фото : ТАСС / dpa/picture-alliance

Тема:
Погода 3960

Температурный фон в России скоро придет в норму и даже превысит ее на 2-6 градусов. Холодные потоки воздуха перекроет циклон из тропиков. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Гидрометцентр России.

В центральной части страны ожидается значительное потепление. Столбик термометра поднимется до +26. В некоторых регионах: в Поволжье, а также в Воронежской и Липецкой областях — температура повысится до +34 градусов. По ночам также будет стоять теплая погода: от +11 до +18 градусов.

Центральный федеральный округ, однако, подвергнется выпадению осадков: проливные дожди пройдут на севере и западе этой части России.

В столице в среду, 14 августа, ожидается теплый, солнечный день — до +25 градусов. В ночь на 15 августа пройдет небольшой дождь, из-за чего днем на термометрах температура понизится до 21-23 градусов тепла. Ночью — +15-17 градусов.

В пятницу, 16 августа, в столице будет облачно с переменными осадками. В некоторых районах Москвы ожидается гроза. Температура составит от +10 до +15 градусов. Днем также местами пройдут ливни, термометры покажут от 19 до 21 градусов выше нуля.

В выходные в Москве и области температура воздуха прогреется до 17- 22 градусов днем и 10-15 градусов ночью. Днем будет облачно, но с прояснениями.

На Южный Урал 15 и 16 августа придет летняя погода — синоптики обещают потепление до 25-27 градусов. В Свердловской области небо будет чистым, а дожди прекратятся. Ночью в регионе термометр покажет от +10 до +15 градусов

В Крыму всю неделю не будет дождей. При этом температура воздуха днем составит от +30 до +36 градусов. Ночью отметки термометра опустятся до +21 градуса.

Выходные на Крымском полуострове ознаменуются небольшим выпадением осадков. Температура немного снизится: днем — от 23 до 28 градусов выше нуля, ночью — от + 12 до +17 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что град и проливные дожди обрушились на регионы России.

Тема:
Погода 3960
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