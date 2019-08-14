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  4. Видео: Град и проливные дожди обрушились на регионы России

Видео: Град и проливные дожди обрушились на регионы России

, 6:46 Эфирная новость 49

От непогоды страдают также Белоруссия и Украина.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Шарифулин, Пятый канал

Тема:
Погода 3959

Южный Урал затопило проливными дождями. Больше всех досталось жителям Магнитогорска. Город в считаные часы ушел под воду. Град и порывистый ветер спровоцировали пробки на дорогах. Коммунальщики до сих пор откачивают воду с перекрестков.

Такая же ситуация сейчас в соседней Белоруссии. Жители Минской области подсчитывают ущерб от сильнейшего града. Льдины размером с теннисный мяч обрушились на одну из деревень. Лишь по счастливой случайности никто из людей не пострадал.

Досталось от непогоды и одному из районов Украины. Там от крупного града пострадали несколько человек, которые вынуждены были обратиться за медицинской помощью. После «ледового побоища» владельцы машин срочно заказывают новые стекла.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 14 августа отмечается Медовый спас: что можно и нельзя делать в этот день.

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