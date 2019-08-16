Первый пакет инициатив украинского президента Владимира Зеленского о реинтеграции Донбасса будет подготовлен до конца текущего года. Об этом сообщил замглавы администрации лидера Незалежной Руслан Рябошапка, пишет ФАН.

Речь идет о неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

Проекты документов разрабатывает рабочая группа, в том числе юристы, а также представители общественных организаций, которые не имеют опыта постконфликтного урегулирования политических ситуаций. По этой причине они будут ориентироваться на международную практику, уточнил украинский чиновник в Facebook.

В то же самое время киевские власти делают все, чтобы жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик никогда не захотели бы такой реинтеграции. Ранее командование Вооруженных сил Украины разрешило своим снайперам стрелять в мирных жителей Донбасса.