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  4. В Киеве решились на создание плана по реинтеграции Донбасса к 2020 году

В Киеве решились на создание плана по реинтеграции Донбасса к 2020 году

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Документ разрабатывают юристы и общественники без опыта урегулирования конфликтов.

Фото : Twitter © APUkraine/ twitter.com

Тема:
Украинский кризис 119

Первый пакет инициатив украинского президента Владимира Зеленского о реинтеграции Донбасса будет подготовлен до конца текущего года. Об этом сообщил замглавы администрации лидера Незалежной Руслан Рябошапка, пишет ФАН.

Речь идет о неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

Проекты документов разрабатывает рабочая группа, в том числе юристы, а также представители общественных организаций, которые не имеют опыта постконфликтного урегулирования политических ситуаций. По этой причине они будут ориентироваться на международную практику, уточнил украинский чиновник в Facebook.

В то же самое время киевские власти делают все, чтобы жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик никогда не захотели бы такой реинтеграции. Ранее командование Вооруженных сил Украины разрешило своим снайперам стрелять в мирных жителей Донбасса.

Тема:
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