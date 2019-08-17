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  4. Видео: Аэропорт «Жуковский» ранее жаловался на привлекающие птиц свалки

Видео: Аэропорт «Жуковский» ранее жаловался на привлекающие птиц свалки

, 5:23 Эфирная новость 40

Летно-исследовательский институт имени Громова, в чьем ведении находится используемый аэропортом аэродром, неоднократно обращался в прокуратуру с жалобами на птиц вокруг взлетно-посадочной полосы.

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Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 33

За три года работы аэропорта «Жуковский» жесткая посадка Airbus — первый настолько серьезный случай, связанный с птицами. Об этом сообщили в руководстве воздушной гавани. Компания, владеющая «Жуковским», уже принимает дополнительные меры по ограждению аэродрома от пернатых. И готова поддержать любые новшества, которые будут эффективны в этом вопросе. Но пока риска подобных инцидентов не избежать любому аэропорту мира.

«Это происходит практически во всех аэропортах России и всего мира. Конечно, обеспокоенность есть. Но эта обеспокоенность ровно такая же в „Жуковском“, как и в Минводах. Это происходит везде», — заявил первый заместитель генерального директора аэропорта Евгений Солодилин.

Солодилин также сообщил, что Airbus пока находится на месте жесткой посадки — эксперты проводят обследование воздушного судна. После «Уральские авиалинии» и представители компании-производителя лайнера будут решать вопрос — что делать дальше. Самолет либо разберут на месте, либо сначала перетащат на территорию аэродрома.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение эксперта о том, как будут убирать А-321 с кукурузного поля.

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