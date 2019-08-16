В Сочи готовятся к эвакуации из-за смерчей и ливней

Согласно прогнозам синоптиков, в Сочи ожидается ухудшение погодных условий. В пятницу, 16 августа, в городе объявлено штормовое предупреждение в связи с опасностью ливней, смерчей и подъема воды над морем. Ожидается, что ситуация не изменится до понедельника. Предварительно, основной удар стихии на себя примет Лазаревский район.

Из-за угрозы погодных катаклизмов глава Сочи Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек, а также распорядился подготовиться к эвакуации жителей, пишет «Экономика сегодня».

Кроме того, мэр попросил федеральных дорожников наладить ночное дежурство сотрудников на трассах. В свою очередь, жителям города рекомендовали воздержаться от отдыха около воды или в горах, а также не парковать машины под деревьями и легкими конструкциями из-за опасности сильного ветра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погода в России продолжает ставить антирекорды.