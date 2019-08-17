«На память»: Пилот самолета A-321 забрал с места аварии початок кукурузы

Один из пилотов самолета Airbus A-321, подвиг которых уже вторые сутки обсуждает вся страна, забрал с собой сувенир с места аварии. Дамир Юсупов, посадивший авиалайнер с неисправными двигателями и невыпущенными шасси на поле в Подмосковье, привез домой початок кукурузы. Об этом в интервью для KP.RU рассказала супруга командира воздушного судна Наталья.

« Разобрали вещи. На память Дамир привез с того поля початок кукурузы. Он очень устал, но утром снова уехал на работу », — поделилась женщина.

К слову, именно высокая кукуруза, покрывавшая поле, увеличила шансы на успешную посадку, по мнению экспертов. Если бы поверхность была покрыта деревьями или камнями, последствия аварии могли бы быть трагическими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в Московской области через несколько минут после вылета. По предварительной информации, в оба двигателя попали птицы, после чего отказал правый мотор. В результате ЧП никто не погиб.

По возвращении в Екатеринбург пилот авиалайнера извинился перед пассажирами за то, что не смог их доставить в пункт назначения.