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Видео: сильный ливень в Сочи затопил дороги

, 13:50 Видео 226

В городе действует штормовое предупреждение. Затруднено движение транспорта. Есть вероятность возникновения смерчей и подъема уровня воды в реках.

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Фото, видео : ТАСС / Дмитрий Феоктистов, Instagram @liliaskoval1968, @chp_sochi_

Тема:
Погода 3966

В Сочи власти города объявили штормовое предупреждение. Из-за сильных проливных дождей 17 августа уже затоплены несколько районов населенного пункта. Автовладельцы не перестают выкладывать видео с подтопленных дорог.

В настоящее время информации о пострадавших от стихийного бедствия не поступало. Об этом сообщает Интерфакс. Администрация Сочи предостерегает жителей города от поездок и длительных прогулок.

«В городе Сочи действует штормовое предупреждение. Продолжается залповый ливень. Сохраняется вероятность формирования смерчей над морем и подъема уровня воды в реках», — сообщает ведомство.

Экстренные службы спасения ведут постоянный мониторинг ситуации. Сотрудники МЧС наблюдают за обстановкой в городе в усиленном режиме. По словам спасателей, жизнеобеспечение и инфраструктура Сочи из-за сильных дождей не пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Сочи готовятся к эвакуации из-за смерчей и ливней.

Тема:
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