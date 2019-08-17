Видео: сильный ливень в Сочи затопил дороги

В Сочи власти города объявили штормовое предупреждение. Из-за сильных проливных дождей 17 августа уже затоплены несколько районов населенного пункта. Автовладельцы не перестают выкладывать видео с подтопленных дорог.

В настоящее время информации о пострадавших от стихийного бедствия не поступало. Об этом сообщает Интерфакс. Администрация Сочи предостерегает жителей города от поездок и длительных прогулок.

« В городе Сочи действует штормовое предупреждение. Продолжается залповый ливень. Сохраняется вероятность формирования смерчей над морем и подъема уровня воды в реках », — сообщает ведомство.

Экстренные службы спасения ведут постоянный мониторинг ситуации. Сотрудники МЧС наблюдают за обстановкой в городе в усиленном режиме. По словам спасателей, жизнеобеспечение и инфраструктура Сочи из-за сильных дождей не пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Сочи готовятся к эвакуации из-за смерчей и ливней.