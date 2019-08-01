Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина

, 11:04 180

По словам Татьяны Гудзевой, пианистка хотела проникнуть к ней в роддом.

Фото : globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 61

Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, которая утверждает, что недавно родила сына от певца, заявила об угрозах Виталины Цымбалюк-Романовской, сообщает Teleprogramma.pro.

Гудзева рассказала, что пианистка якобы пыталась проникнуть к ней в роддом. По словам бывшей пассии Шаляпина, это произошло, когда девушка лежала на сохранении. На Гудзеву посыпались проклятия от Цымбалюк-Романовской, но, к счастью, до роддома Виталина не добралась.

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Второй раз пианистка угрожала Татьяне, как она рассказала, уже после родов. Молодая мама отправила снимок ребенка Шаляпину. Фото увидела Цымбалюк-Романовская и пришла в ярость. Она предупредила Гудзеву, чтобы та держалась подальше от ее любимого.

Прохор Шаляпин заявил, что признает сына Гудзевой только в случае прохождения теста ДНК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прохор Шаляпин опубликовал пляжное фото с Цымбалюк-Романовской.

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