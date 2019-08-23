МЧС РФ круглосуточно следят за безопасностью на фестивале «Таврида-АРТ»

В преддверии торжественного открытия форума «Таврида-АРТ» в пятницу, 23 августа, состоялись тактико-специальные учения, в рамках которых первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко совместно с заместителем министра МЧС РФ Игорем Кобзевым проверил силы и средства личного состава ГУ МЧС России по Республике Крым.

В ходе проверки государственные деятели осмотрели лагерь сотрудников чрезвычайной службы на наличие необходимого оборудования, а также состояние путей эвакуации и аварийных выходов. По окончании учений Кириенко поблагодарил работников МЧС, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки.

«Блестящая работа, очень оперативно развернулись, от всех участников фестиваля слышим только слова благодарности в адрес сотрудников МЧС, поэтому спасибо вам большое. Благодарю за службу», — заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.

На данный момент силы и средства МЧС к обеспечению безопасности готова. Сформирована группировка в составе 189 человек и 45 единиц техники, в том числе одного вертолета и шести плавсредств.

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